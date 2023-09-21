رئيس تطوير المناهج يوضح الفرق بين التعليم فى الماضى والوقت الراهن

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إن التعليم في الماضي كان شيئا مختلفا عن التعليم الذي يحدث خلال الوقت الحالي تمامًا.

الفرق بين التعليم في الماضي والوقت الراهن

وأضاف أكرم حسن خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية dmc، أن فكرة مقارنة الأجيال هي فكرة ظالمة، لافتاً إلى أنه لا بد أن نفصل بين التعليم في الماضي الذي كان يركّز على المعرفة تركيزا شديدا جدًا، حيث كانت مصادر المعرفة كانت مصادر محدودة جدًا، وهي الكتاب المدرسي، وبالتالي كان التركيز فقط على المعرفة.

وأوضح أن اليوم نحن في القرن الـ21 بمتغيراته وما طرأ عليه من مستجدات وسرعة، لافتًا إلى أن التعليم خلال هذه الفترة يركز على المهارات والحياة، حيث نؤهل فردا للمجتمع قادرا على مواكبة الحياة بمتغيراتها، وبالتالي لا بد من إعداده إعدادا جيدا يليق بالمستقبل الذي ننشده.