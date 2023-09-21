الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف واجهت الصين القيود الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية؟

امريكا والصين
امريكا والصين

سلطت صحيفة نيويورك تايمز، الضوء على العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشركات الصينية بشأن شحنات التكنولوجيا إلى إيران، مشيرة إلى أنه تم تجاهل تلك القيود الأمريكية وقامت بعض الشركات الصينية بشحن أجزاء من الطائرات بدون طيار إلى إيران، فضلا عن أجهزة إلكترونية دقيقة إلى روسيا. 

وذكرت الصحيفة أنه من الواضح أن إدارة بايدن الأمريكية، التي تسعى بعد الموافقة على تبادل الأسرى، للإثبات أنها ليست متساهلة مع إيران، فرضت عقوبات على سبعة أفراد وأربعة كيانات في إيران وروسيا والصين وتركيا واتهمتهم بتزويد مكونات لبرنامج طهران للطائرات بدون طيار.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الثلاثاء عقوبات على شخص صيني يُدعى Su Chunpeng وشركته Shenzhen Jiasibo Technology Co Ltd بعد أن زعم أنهما ساعدا في تسهيل توريد أنظمة قياس الارتفاع الرادارية والهوائيات وأجهزة الاستشعار وغيرها، وجزاء مع تطبيقات محتملة للمركبات الجوية بدون طيار (UAV) لشركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA).

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على دونغ وينبو، وهو شخص مقيم في الصين، لمساعدته في تسهيل بيع أقراص مكابح الطائرات لشركة HESA.

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وجاءت العقوبات بعد السماح لخمسة أمريكيين، كانوا مسجونين في إيران لسنوات، بالعودة إلى وطنهم يوم الاثنين.

ووافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية إلى البنوك في الدوحة. كما تم إطلاق سراح خمسة إيرانيين مسجونين في السجون الأمريكية بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية.

يوم الجمعة الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 29 فردًا وكيانًا فيما يتعلق بقمع النظام الإيراني للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق.

ويوم الاثنين، أدرجت محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، على قائمة العقوبات لقيامه باحتجاز مواطنين أمريكيين وتقديم دعم مادي لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وهي كيان خاضع لعقوبات أمريكية.

كما كانت العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد سو ودونج وجياسيبو تكنولوجي مرتبطة بتلك التي تم الإعلان عنها في التاسع من مارس، عندما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على خمس شركات صينية وفرد واحد بسبب شحناتهم من المحركات الخفيفة ومكونات الطائرات بدون طيار الأخرى إلى إيران، جزئيًا عبر هونج كونج.

العقوبات الامريكية التكنولوجيا إيران تجاهل القيود الامريكية الطائرات بدون طيار

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