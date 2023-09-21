السعودية تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجماعات المسلحة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات جادة وصارمة تجاه الجماعات المسلحة.

وأعلن بن فرحان وفق قناة العربية الإخبارية، عن سهولة امتلاك الجماعات للأسلحة المتطورة يقوض مؤسسات الدول، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة لها دور متنام في خلق الأزمات.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: نتطلع لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في تحقيق الاستقرار .

دول مجلس التعاون الخليجي

وعقد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره السعودي والإماراتي اجتماعا، قائلاً: لقد عقدنا جلسة مثمرة للغاية في بداية الأسبوع رفيع المستوى مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الآن فرصة لتخصيص بعض الوقت معًا للتعمق أكثر في التزامنا المشترك بتعزيز السلام في اليمن. نحن، في رأينا، في لحظة فرصة – فرصة لمساعدة شعب اليمن على رسم طريق نحو سلام دائم وأمن دائم.

كما أوضح بن فرحان: إذا كان بوسعي أن أقول مدى امتناننا لك وللمملكة العربية السعودية على الجهود التي بذلتها لدفع الحوار مع الحوثيين.

وبالنيابة عن الرئيس بايدن، أود أن أعرب عن شكري لشركائنا على دعمهم المستمر وتنسيقهم ليس فقط للعمل من أجل تحقيق سلام دائم لليمنيين ولكن أيضًا بشأن الأولويات الإقليمية الأخرى حيث نرتبط ببعضنا البعض بشكل وثيق جدًا. أعتقد أن شراكتنا كانت حاسمة في تعاملنا مع هذه القضايا العديدة.

كما أرحب ترحيبًا حارًا بالنجاح الأخير الذي حققته مرحلة الطوارئ من عملية FSO Safer والتي أدت إلى تجنب ما كان من المحتمل أن يكون تسربًا نفطيًا كارثيًا في البحر الأحمر كان من شأنه أن يؤثر على المنطقة بأكملها.

وأعتقد أن هذا كان إنجازًا كبيرًا لم يكن ممكنًا إلا من خلال تعاون دولي متضافر ومستدام، وهو بمثابة نموذج لكيفية عمل المجتمع الدولي معًا لمنع الأزمات المستقبلية قبل حدوثها. من الأفضل دائمًا أن نتمكن من الوصول إليها قبل حدوثها.

أخيرًا، أود فقط أن أهنئ شركائنا السعوديين والإماراتيين على الانتهاء من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وقد كنا جميعًا معًا في مجموعة العشرين، وأود فقط أن أشكرهم على التزامهم المستمر بالشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار.