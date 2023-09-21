عضو "القومي لحقوق الإنسان": المجتمع المدني يتابع العملية الانتخابية منذ 1995

أوضح سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلاً: "إنه ليس غريبًا على المجتمع المدني اهتمامه منذ سنوات طويلة تحديدًا منذ عام 1995، والمجتمع المدني يتابع سير العملية الانتخابية وكل أنواع الانتخابات في مصر، سواء برلمانية، محلية".

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة

وأضاف سعيد عبدالحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن مهمتنا هو التأكد أن الدولة ومؤسساتها تقف على الحياد الكامل وتحرر إرادة المواطن من أي ضغوط أو إكراه معنوي، مؤكدًا تاريخهم الطويل في متابعة الانتخابات ، منذ أن كانت متابعة المجتمع المدني للانتخابات ممنوعة في مصر، ثم أصبحت قانونية بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم تطورت للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي آخر محطة باعتبارها هيئة مستقلة تماما، حيث كانت اللجنة العليا في البداية تابعة لوزارة العدل، وكانت وزارة الداخلية تشرف قبل ذلك، أما الآن فهي هيئة وطنية مستقلة يترأسها شيخ من شيوخ القضاة في مصر وأعضائها من شيوخ القضاة، ويشرف على كل صندوق ولجنة فرعية قاضي، معقبًا: "هذا هو الاستقلال الذي كنا نطمح إليه".