الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فينيسيوس يغيب عن الريال فى مباراة أتلتيكو: ماذا عن كارفخال؟

فينيسيوس
فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب  ريال مدريد من المشاركة ضد أتلتيكو مدريد في المباراة المقبلة.

ويحل الريال ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

فينيسيوس جونيور يغيب عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو 

ووفقًا لما ذكرته Dazen spain فإن  فينيسيوس جونيور لن يشارك في مباراة أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب عمل بجد على اللحاق بالفريق في أقرب وقت ممكن.

ويغيب فينيسيوس جونيور عن المشاركة مع ريال مدريد منذ إصابته في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأفاد ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي أن إصابة فينيسيوس في العضلة ذات الرأسين بالفخذ اليمنى دون تحديد مدى استجابته للعلاج أو مدة غيابه، ولكن بعض التقارير تكهنت باحتمالية غيابه لمدة شهر وهي المدة التي اقترب من إكمالها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن موقف الفريق الطبي لريال مدريد واضح  وأبلغوا اللاعب أنه يتوجب عليه المشي بشكل صحيح أولًا قبل الركض، ورفضوا خوض أي مخاطرة.

كما كشفت Dazen عن موقف داني كارفخال من اللحاق بالمباراة، لافتة إلى أن اللاعب تواجد اليوم في مقر تدريبات الفريق “الفالديباس” وخضع لبعض الفحوصات الطبية ومن المقرر أن يخضع للأشعة غدًا لتحديد موقفه من اللحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد.

فينسيوس جونيور ريال مدريد اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

وفقًَا لقرارات الحكومة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

طعنات نافذة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره في الأميرية

البنك المركزى يتصدر محركات البحث: لماذا توقع الخبراء تثبيت أسعار الفائدة؟

نيمار فى الهجوم.. تشكيل مفاجئ للزمالك أمام بيراميدز فى الدورى

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟