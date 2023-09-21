فينيسيوس يغيب عن الريال فى مباراة أتلتيكو: ماذا عن كارفخال؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد من المشاركة ضد أتلتيكو مدريد في المباراة المقبلة.

ويحل الريال ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

فينيسيوس جونيور يغيب عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

ووفقًا لما ذكرته Dazen spain فإن فينيسيوس جونيور لن يشارك في مباراة أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب عمل بجد على اللحاق بالفريق في أقرب وقت ممكن.

ويغيب فينيسيوس جونيور عن المشاركة مع ريال مدريد منذ إصابته في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأفاد ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي أن إصابة فينيسيوس في العضلة ذات الرأسين بالفخذ اليمنى دون تحديد مدى استجابته للعلاج أو مدة غيابه، ولكن بعض التقارير تكهنت باحتمالية غيابه لمدة شهر وهي المدة التي اقترب من إكمالها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن موقف الفريق الطبي لريال مدريد واضح وأبلغوا اللاعب أنه يتوجب عليه المشي بشكل صحيح أولًا قبل الركض، ورفضوا خوض أي مخاطرة.

كما كشفت Dazen عن موقف داني كارفخال من اللحاق بالمباراة، لافتة إلى أن اللاعب تواجد اليوم في مقر تدريبات الفريق “الفالديباس” وخضع لبعض الفحوصات الطبية ومن المقرر أن يخضع للأشعة غدًا لتحديد موقفه من اللحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد.