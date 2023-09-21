"مطروح الأزهرية" تشارك فى حفل ختام مبادرة "أنا الراقى بأخلاقى"

شاركت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، في الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» الذي أقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد كبير من قيادات الأزهر الشريف، ورؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

مبادرة “أنا الراقي بأخلاقي”

هنأ الشيخ عبدالعظيم سالم، الطالبة حنين سامي عبيد، من معهد فتيات مطروح النموذجي، بمناسبة حصدها المركز التاسع علي مستوي الجمهورية في مسابقة التربية الفنية، لافتا أن الإدارة نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» إذ تناولت جميع قيم المبادرة طبقًا للجدول الوارد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لكل فصل دراسي، مشيدًا بالمنسقين الإعلاميين والطلاب الفائزين المشاركين في المبادرة، الذين تم تكريمهم خلال الحفل.

البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية

وفى سياق آخر، أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

يهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

إنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية

ينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسئولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

حفل ختام مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

حفل ختام مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

حفل ختام مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

حفل ختام مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

حفل ختام مبادرة أنا الراقي بأخلاقي