محافظ القليوبية يتابع استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولته الميدانية اليوم الخميس، بمدينتي الخصوص والخانكة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية، وتطوير عملية التدريس والتعلُم لضمان التأكُد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنباً إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية، وذلك للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي مستهل جولته، تفقد "الهجان" مدرسة الخصوص للتعليم الأساسي بحضور وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz"، مُتفقدين أروقة المدرسة من فصول دراسية والمكتبة والمسرح والمناطق الخضراء داخل المدارس ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات ودورات مياه، مستمعين للأنشطة المُقامة في المدرسة ومنها الكاراتيه، وكرة القدم، وكنغ فو، والسباحة والرسم، كما تشمل المدرسة أنشطة ثقافية ومسرح، كما تعمل المدرسة على مشاركة المدارس الأخرى بمختلف مراحلها للمشاركة في أغلب الأنشطة، وعلى مستوى المدرسة فقد حصدت المدرسة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الحساب الذهني، والسباحة، والكاراتيه، وأعمال الأشغال اليدوية.

وشهد "المحافظ" ووفد الوكالة الألمانية "giz"، فقرة غنائية من قبل طُلاب المدرسة مُعربين عن سعادتهم بمستوى الطلاب وإتقانهم للأنشطة المُكتسبة.

مدرسة الخصوص للتعليم الأساسي تتكون من 3 مباني، بعدد 34 فصل للمرحلة الابتدائية والتي تستوعب 6000 طالب، و18 فصلا للمرحلة الإعدادية، وتستوعب 2865 طالبا ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 52 فصل موزعين على 3 مباني وتعمل المدرسة بنظام الفترتين لتجنب الكثافة الطلابية داخل الفصول .

واستكمل "الهجان" جولته بتفقد مدرسة الخصوص الثانوية للبنات والتي أُنشأت بتقنية الـ سمارت بورد "الشاشات التفاعُلية"، وتَضُم المدرسة 33 فصلا بإجمالي 2751 طالبا، وتفقد المحافظ الفصول الدراسية ودورات المياه موجهًا بالاهتمام بمستوى النظافة داخل المدرسة ودورات المياه مع استكمال أعمال الصيانة بشكل فوري قبل بداية العام الدراسي.

كما تفقد "محافظ القليوبية" مجمع مدارس الخصوص الذي يضُم التعليم الابتدائي بواقع 5716 طالبا، والتعليم الإعدادي، والذي يستوعب عدد 3 آلاف طالب وفي مرحلة رياض الأطفال تستوعب المدرسة عدد 300 طالب.