مكتبة الإسكندرية تستضبف مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السادسة عشر، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر الجاري، في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يحيي المهرجان فرقة من البوسنة

ويحيي ليالي المهرجان فرق من البوسنة، وتتارستان، وراشي للألحان القبطية، والفرقة القومية للإنشاد والآلات الشعبية من مصر في اليوم الأول، وفرق من رومانيا وإندونيسيا وكورال البابا شنودة والقليوبية للإنشاد الديني في اليوم الثاني، وكذلك فرق من جيبوتي واليونان وفرقة دوري للرقص المولوي والأقصر للإنشاد الديني في اليوم الثالث، وتختتم الحفلات مع فرق من قبرص واليمن وفرقة الكونغو برازفيل والساقي للإنشاد الديني.

معرض للحرف والفنون اليدوية

كما يقام على هامش المهرجان معرضًا فنيًا للحرف والفنون اليدوية، يضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والاكسسوارات والتحف الفنية.

الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ الذي أكد على أهمية ودور المهرجان في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السادسة عشر، يقام في الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2023، تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، ويأتي هذا العام بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر، وتقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغوري، وبيت السناري.