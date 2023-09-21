الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 28 تعديًا على أراضٍ زراعية وبناء مخالف فى أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبوتيج والغنايم خلال الحملات التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تصدي بحسم للتعديات


وأكد محافظ أسيوط، أنه تتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).


وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبوتيج والغنايم، حيث تمت إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية عزبة دوس التابعة للوحدة المحلية بصنبو بديروط وفي مركز القوصية فقد تمت إزالة ١١حالة تعد على أراض زراعية بالوحدة المحلية بفزارة، و4 حالات تعد بمساحة ٤ قراريط بحوض الدراوشة والمنشأة الكبرى، وإزالة ٤ حالات تعد بمساحه ٤ قراريط بحوض العمدة وطريق الدير ومير.

يأتي هذا فضلاً عن تنفيذ أعمال إزالة لـ(تعد بالبلوك الأبيض بقرية العتمانية، وأعمال ردم قواعد في المهد بقريه العتمانية)، وذلك بمركز البداري، وتنفيذ إزالة فورية لـ(تعد علي زراعية سملات وقواعد بنزلة دوينة علي مساحة ١٦ سهما بحوض كريمة بقرية دوينة، وإزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقرية النخيلة) التابعة لمركز أبوتيج.

هذا بالإضافة إلى مركز الغنايم الذي تمت إزالة (أعمدة خراسانية مخالفة بقرية دير الجنادلة، ومخالفة بناء وأعمدة زيادة عن الترخيص بقرية العزايزة، وتعد علي أرض زراعية ببناء أسوار من الصاج لوضع كميات من الخردة بداخلها بقرية المشايعة).

وذلك خلال حملات برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإزالات والاشغالات والزراعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 28 حالة تعدي أراضي زراعية بناء مخالف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين المتعدين على الأراضي الزراعية أملاك الدولة

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