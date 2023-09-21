الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تطوير مركز طب الأسرة بمستشفيات السويس الجامعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، الانتهاء الفعلي من أعمال البناء والتشييد لمركز طب الأسرة الرئيسي، الذي تم البدء بأعمال رفع كفاءة بنيته التحتية قبل أشهر، للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لأهالي إقليم القناة والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم.

تفاصيل مركز طب الأسرة الرئيسي

وأضاف عبدالغني: "نمشى على خطى ثابتة وبذلنا مجهود كبير على مدار شهور ومتابعة ميدانية على رأس الساعة، وما زلنا مستمرين لتحقيق الهدف الأسمى وهو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل".

جاء ذلك أثناء تفقده للتشطيبات النهائية لأعمال التطوير بالمركز ثم يعقب ذلك فرش الآثاث المكتبي والأجهزة الطبية والعيادات بالمركز وفق أعلى معايير الجودة وذلك لتدشينه فى القريب العاجل كنقله نوعية جوهرية في تقديم الخدمات الطبيه المقدمه لأهالي الإقليم.

رافقه خلال الجولة بالجولة الدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد جريش، مدير المستشفى التعليمي، ولفيف من العاملين والكوادر الطبية والإدارية بمركز طب الأسرة الرئيسي.

تعرف على خدمات وحدة طب أسرة عين غصين الحاصلة على درجة الاعتماد 

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح وحدة طب أسرة "عين غصين"، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في الحصول على درجة الاعتماد القومية لمدة 3 سنوات، وذلك طبقًا لمعايير GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، أن وحدة طب أسرة عين غصين تقدم  خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتخدم أكثر من 20 ألف نسمة، وقدمت ما يقرب من 90ألفا، ما بين خدمات طب الأسرة، والفحص الطبي الشامل، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والأشعة، والتطعيمات، ورعاية الطفل، والإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، ومتابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، والتثقيف الصحي.

واستكمل بيان الهيئة: تعد منشآت طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية، وتقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المنتفع، مشيرًا إلى وحدات طب الأسرة التي تم اعتمادها بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتي بلغت 76 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

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