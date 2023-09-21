الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المركزى التركى" يرفع معدل الفائدة 500 نقطة أساس لتصل 30%

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 30%، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسئولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.

ويأتي ذلك في اتجاه مخالف لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت سعر الفائدة أمس، الأربعاء، عند 5.5%.

"المركزي التركي" يعلن اقتراب التضخم من 62% فى نهاية 2023

وفي أواخر الشهر الماضي قال البنك المركزي التركي، الخميس، إن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62% في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أوردها البنك في أحدث تقاريره عن التضخم.

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