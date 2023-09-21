الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن علاقة ولاية كاليفورنيا بشركات النفط

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "ولاية كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية على 5 من أكبر الشركات النفطية".

وذكر التقرير: "يعلم المسئولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب نتائج كارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامة الشعب وعن صانع السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع".

ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي

وأضاف: "خداعهم تسبب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وأدى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشف يوميًا".

وتابع: "تلك الكلمات جاءت بين ثنايا 135 صفحة لخصت الدعوة القضائية التي رفعتها ولاية كاليفورنيا على 5 من أكبر الشركات النفطية العالمية، والتي طالت أيضًا المعهد الأمريكي للنفط، وتأتي هذه الدعوة بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أمريكية ضد شركات الوقود الأحفوري، بسبب تأثيره في التغير المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل امتدت لعقود".

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