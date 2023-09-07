دراسة حديثة: مخاوف من ارتفاع الحرارة بالقارة القطبية الجنوبية بشكل أسرع من المتوقع

وجدت دراسة حديثة "دليلًا مباشرًا" على التضخيم القطبي في القارة، حيث يحذر العلماء من آثار فقدان الجليد، كما أنه من المرجح أن ترتفع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية بمعدل ضعف معدل بقية العالم تقريبًا وبسرعة أكبر مما تتوقعه نماذج تغير المناخ، مع احتمال حدوث آثار بعيدة المدى على ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، وفقًا لدراسة علمية.

وقام العلماء بتحليل 78 عينة من الجليد في القطب الجنوبي لإعادة خلق درجات حرارة تعود إلى ألف عام، ووجدوا أن ارتفاع درجة الحرارة في جميع أنحاء القارة كان خارج نطاق ما يمكن توقعه من التقلبات الطبيعية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

غرب القارة القطبية الجنوبية

وفي غرب القارة القطبية الجنوبية، وهي منطقة تعتبر معرضة بشكل خاص لارتفاع درجة الحرارة مع طبقة جليدية يمكن أن ترفع مستويات سطح البحر العالمية عدة أمتار إذا انهارت، وجدت الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة يبلغ ضعف المعدل الذي تقترحه النماذج المناخية.

كما توقع علماء المناخ منذ فترة طويلة أن المناطق القطبية سوف ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من بقية الكوكب - وهي ظاهرة تعرف باسم التضخيم القطبي - وقد شوهد هذا في القطب الشمالي.

ونفقت الآلاف من فراخ البطريق الإمبراطور في أربع مستعمرات في القارة القطبية الجنوبية في "فشل تكاثر كارثي" في أواخر عام 2022، وفقًا لبحث جديد.

خبراء المناخ يحددون الدلائل

وقال الدكتور ماتيو كاسادو، من مختبر علوم المناخ والبيئة في فرنسا والمؤلف الرئيسي للدراسة، إنهم وجدوا "دليلًا مباشرًا" على أن القارة القطبية الجنوبية تشهد الآن أيضًا تضخمًا قطبيًا، مشيرًا إلى أنه "من المثير للقلق للغاية أن نرى مثل هذا الاحترار الكبير في القارة القطبية الجنوبية، بما يتجاوز التقلبات الطبيعية".

ويشار إلى أن تبلغ مساحة القارة القطبية الجنوبية مساحة قارتي الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعتين، ولكن لديها 23 محطة طقس دائمة فقط، وثلاث منها فقط بعيدة عن الساحل.

قام كاسادو وزملاؤه بفحص 78 قلبًا جليديًا في القطب الجنوبي، والتي تحتوي على درجة حرارة قياسية، ثم قارنوا درجات الحرارة تلك بالنماذج والملاحظات المناخية.

ووجد البحث، الذي نشر في مجلة Nature Climate Change، أن ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية يتراوح بين 0.22 درجة مئوية و0.32 درجة مئوية كل عقد، مقارنة بـ 0.18 درجة مئوية كل عقد تنبأت بها النماذج المناخية.

من المحتمل أن يكون جزء من ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية محجوبًا بسبب تغير في نمط الرياح - الذي يُعتقد أيضًا أنه مرتبط بالاحترار العالمي وفقدان الأوزون فوق القارة - والذي يميل إلى خفض درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة سارة جاكسون، خبيرة الجليد في الجامعة الوطنية الأسترالية، والتي لم تشارك في الدراسة، إن النتائج "مثيرة للقلق العميق".

"جميع توقعاتنا لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل تستخدم معدلات الاحترار المنخفضة هذه. وقالت: "قد تكون نماذجنا تقلل من تقدير فقدان الجليد الذي قد نحصل عليه".

وقالت الدكتورة دانييل أودي، عالمة المناخ وخبيرة الجليد في جامعة تسمانيا، والتي لم تشارك في الدراسة، إن البحث جاء في الوقت المناسب "بالنظر إلى الأحداث المتطرفة التي شهدناها في القارة القطبية الجنوبية".