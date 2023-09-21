الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إياد نصار ضيف الحلقة الأولى من "on set".. وميريت عمر الحريري تحكي عن والدها

إياد نصار
إياد نصار

يستضيف برنامج "on set" في أولى حلقاته اليوم الخميس، النجم إياد نصار، الذي يتحدث عن كثير مما يتعلق باختياراته الفنية للأعمال وعن أسرته التي أخبرنا عنهم الكثير من الأسرار.

برنامج أون سيت على قنوات أون

كما تتضمن الحلقة الكثير من الفقرات التي نشاهد فيها أحدث الأخبار للفنانين وأعمالهم الجديدة.  

يستضيف البرنامج أيضًا في أحد فقراته الفنانة ميريت عمر الحريري التي تتحدث عن والدها وتعرفنا على المنزل الذي عاش فيه أواخر أيامه.

وتستعرض فقرة The best هذا الأسبوع أبرز الفنانين الذين قدموا شخصية المحامي في أعمالهم السينمائية.

يختم برنامج on set أسبوعيًا حلقته بترشيح عمل من اعمال watch it الأصلية، حيث يرشح هذا الأسبوع الجزء الأول من مسلسل ريڤو.

برنامج "on set" يعرض الخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساءً وتقدمه إنجي يحيى.

كانت كشفت شبكة قنوات أون في مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال برنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم الإعلامية منى الشاذلي للعرض على شاشتها خلال الفترة القادمة.

وأعلنت قنوات أون أن الموسم الجديد لبرنامج الإعلامية الشهيرة سيعود بشكل مختلف ومميز ولكن هذه المرة عبر شاشتها تحت عنوان قريبا، وكتبت القناة على البرومو الرسمي للبرنماج في ثوبه الجديد"لو مشغول أو وراك حاجة فضي نفسك عشان لازم تكونوا مستعدين وجاهزين للمفاجأة.. انتظروا #معكم_منى_الشاذلي قريباً على #ON".

مسلسلات تعرضها قناة اون اهمها ارض النفاق وسكة الهلالي وغيرهما

كانت قد عرضت قناة أون قديمًا عددًا من المسلسلات الناجحة، ومنها مسلسل "أرض النفاق"، وكذلك "مسلسل عمر ودياب"، وتم عرض مسلسل "سكة الهلالي"، ومسلسل "وأهو ده اللي صار".

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