الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يغلق ملف المصرى.. ويستعد لمواجهة سان جورج الإثيوبى

كولر
كولر

أغلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، ملف مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت بالجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، والتي انتهت برباعية نظيفة لصالح المارد الأحمر استعدادًا لضربة البداية في دوري الأبطال الإفريقي التي يسعى فيها الأهلي للحفاظ على لقبه القاري الذي حصده بعد عبور عقبة الوداد البيضاوي في نهائي النسخة الأخيرة.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين من أجل إجراء تعديل في تشكيل الفريق أمام سان جورج الإثيوبي، حيث سيعود في تلك المباراة كل من حسين الشحات وصلاح محسن ومحمود كهربا بعد أن غابوا عن مواجهة المصرى التي أقيمت ببرج العرب بداعي الإيقاف بينما يستمر غياب عمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد للإصابة وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية الكاملة.

15 دقيقة لوسائل الإعلام

ومن المقرر أن يسمح الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه يوم السبت القادم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد في دور 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على حضور وسائل الإعلام أول 15 دقيقة من مران الأندية ليلة المباريات.

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كولر يغلق ملف المصرى.. ويستعد لمواجهة سان جورج الإثيوبى

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