كولر يطلب تقريرًا عن سان جورج الإثيوبى قبل مواجهته فى دورى الأبطال

طالب السويسري مارسيل كولر من لاعبي الفريق غلق ملف مباراة المصري والتركيز في مواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكلف كولر الجهاز المعاون له بتجهيز ملف شامل عن فريق سان جورج الإثيوبي من أجل تجهيز خطته للمواجهة الإفريقية حتي تكون البداية قوية في مشوار الدفاع عن اللقب.

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمباراة سان جورج الإثيوبي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد الفوز على فريق المصرى البورسعيدي برباعية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

فحص طبي لبيرسي تاو قبل مران الأهلي

في المقابل طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تحديد موقف الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من المشاركة في مباراته المرتقبة أمام نظيره سان جورج الإثيوبي.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي التي خاضها مساء أمس أمام المصري البورسعيدي التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخرج بيرسي تاو من المباراة ولم يستطع استكمالها، حيث غادر ملعب اللقاء بعد كرة مشتركة مع محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي أصيب فيها.

ويخضع الجنوب إفريقي للفحص الطبي، خلال مران اليوم الأربعاء، من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي.

كان بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول، قد فاز بجائزة رجل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.