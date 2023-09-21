قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأكثر احتياجا بـ4 قرى في الغربية

نظمت إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بقيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا ومريضة، من غير القادرين بقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقريتى كفور بلشاى وكفر المحروق بمركز كفر الزيات، وقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، وذلك تنفيذأ لتعليمات طارق رحمى، محافظ الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء ضمن حزمة من المساعدات والدعم في إطار خطة عمل مكتمله، أولها المنظومة الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية الخيرية، إن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل إشاعات وتحاليل لعدد 44 حالة.

إجراء جراحات العيون المختلفة ضمن القافلة الطبية

وأوضح شعبان أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحت قيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

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