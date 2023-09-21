الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاحتفالية الفنية لفرع مكتبة مصر العامة بحي شرق وتوزيع أدوات مدرسية وحلوى المولد النبوى على الأطفال الأيتام بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وقرب حلول العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين وجمعية الهاشمي لتنمية المجتمع.
وتأتي تلك الأنشطة بناءً على خطة المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وجمال عبدالناصر مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، وبمشاركة العشرات من أطفال دور الأيتام وشباب الجمعيات الأهلية.
بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين للأنشطة والألعاب التفاعلية للاطفال ثم تفقد مسرح الطفل وسينما الطفل ثم حضر الفعالية الفنية والثقافية التي نظمتها المكتبة بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين والاستماع إلى بعض الفقرات الغنائية والأدعية الدينية والشعر للأطفال الموهوبين ثم فقرات الأطفال الأيتام من ورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات وحرص المحافظ على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم كما وزع حقائب وأدوات مدرسية على الاطفال مرددًا مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية رافعين أعلام مصر.

تنظيم رحلات دورية للمكتبة مصر العامة


وقدم محافظ أسيوط التهنئة للاطفال بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقرب حلول العام الدراسي الجديد مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام موجهًا مسئولي الجمعيات الأهلية وقصور الثقافة بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء.
ووجه المحافظ الشكر الشكر لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين لتميزهم ورعايتهم للاطفال الموهوبين مشيدًا بالفقرات التي قدموها كما وجه الشكر لمسئولي جمعية الهاشمي لخدمة المجتمع مناشدًا مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم ورعاية انشطة الطفل وأنشطة مكتبة مصر العامة لتنمية مواهب الأطفال.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مكتبة مصر العامة توزيع أدوات مدرسية وحلوى المولد النبوى ذكرى المولد النبوي الشريف قصر ثقافة أحمد بهاء الدين جمعية الهاشمي لتنمية المجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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