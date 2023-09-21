الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يكرم روضات الأطفال الحاصلة على اعتماد الجودة

وكيل تعليم مطروح
وكيل "تعليم مطروح" يكرم روضات الأطفال

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الاحتفالية التي نظمها توجيه عام رياض الأطفال بتعليم مطروح لتكريم روضات الأطفال الحاصلة على شهادات الجودة والاعتماد، بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية، بحضور نعمة بسيوني، موجه عام رياض الأطفال، ومفتاح الجراري، نقيب معلمي مطروح. 

 حصول روضات الأطفال على الجودة والاعتماد 

وفي كلمته الموجزة خلال الاحتفال، قدم وكيل تعليم مطروح الشكر لتوجيه عام رياض الأطفال ومشرفي الروضات الحاصلة علي اعتماد الجودة هذا العام، مشيرا إلى ارتفاع عدد مدارس روضات الأطفال التي حصلت على الجودة والاعتماد وتحقيق تميز ملحوظ في تفعيل ثقافة الجودة. 

تقديم الدعم الكامل لفرق الجودة بالمديرية والإدارات والمدارس

ووجه شحاتة بتقديم الدعم الكامل لفرق الجودة بالمديرية والإدارات والمدارس المتقدمة للاعتماد العام الجديد مؤكدا حتمية المحافظة على القمة باعتبارها الهدف الأسمى للجميع.

وفي ختام الاحتفالية، قام وكيل الوزارة بمنح مشرفي روضات الأطفال الفائزة باعتماد الجودة الدروع والشهادات التقديرية عرفانا بما قدموه من مجهودات متميزة وعطاءات مثمرة علي مدار العام الدراسي الماضي والتي توجت بتحقيق إنجاز اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة بذلك.

وقدم وشحاتة كذلك الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية وتقديمه كافة سبل المساندة لتقديم منتج تعليمي متميز إلى الطلاب بكافة أرجاء مطروح.

وفى سياق أخر، كان قد قام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أمس الأربعاء، بجولة تفقدية شملت مدارس باحثة البادية الابتدائية ومطروح الرسمية لغات والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لمتابعة فعاليات ختام الأنشطة التربوية الصيفية للنشاط الاجتماعي والصحفي والمسرحي والموسيقي، بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة.

وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يكرم روضات الأطفال
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يكرم روضات الأطفال
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يكرم روضات الأطفال
وكيل
وكيل "تعليم مطروح" يكرم روضات الأطفال
IMG-20230921-WA0028
IMG-20230921-WA0028
IMG-20230921-WA0027
IMG-20230921-WA0027
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