فى اليوم العالمى له.. طبيب نفسى: المصابون بالزهايمر لا يعرفون مرضهم

أكد الدكتور أنور الأتربي، رئيس قسم النفسية والعصبية سابقًا في جامعة عين شمس، أن مرض الزهايمر هو واحد من 16 نوعًا من مرض فقد الذاكرة، موضحًا أنه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى الآن.

وأضاف الأتربي، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى الزهايمر، أن أكثر الأسباب شيوعًا في مصر لفقد أو ضعف الذاكرة هو مرض الأوعية الدموية المخية.

وكشف عن أن معظم المصابين بمرض الزهايمر لا يعرفون أنهم مصابون به، خاصة في المراحل المبكرة، ويمكن أن يرجع هذا إلى حالة تسمى فقدان الوعي.

مرض الزهايمر يسهل علاجه في بدايته

ونوه رئيس قسم النفسية والعصبية بأنه يسهل علاج مرض الزهايمر في بدايته عن المريض الذي تمكن منه المرض، موضحًا أن علاج الزهايمر هو الحافظ على استقرار الحالة لمنع تدهورها.

وأكد رئيس قسم النفسية والعصبية سابقًا في جامعة عين شمس بأن مريض الزهايمر قد لا يمكنه استكمال عمله ويصاب بنوبات من الغضب والأرق والانفعال، وقد يصاب بالتبول اللاإرادي.