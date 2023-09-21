عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن السعودية حاكمت من تورطوا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن المملكة عكفت على إصلاح قوانين شتى بداخلها.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عن قضية خاشقجي: "حاكمنا الذين تورطوا بقتل خاشقجي وقمنا بإصلاحات لمنع تكرار ذلك نعمل على إصلاح بعض القوانين ولا نتدخل في عمل القضاء".

وأضاف أن السلطات السعودية تعمل على إصلاح النظام الأمني للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء مرة أخرى.

وكان جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر من عام 2018.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن مجموعة بريكس والمؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لا تمثل أي تهديد للغرب أو الولايات المتحدة.

وقال بن سلمان في مقابلة مع الشبكة الأمريكية: "مجموعة بريكس لا تمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا والغرب.

وأضاف: "نحن من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأمريكية وبيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة وانتقالنا لشراء الأسلحة من دول غير أمريكا ليس من مصلحة الولايات المتحدة".

وعلق على الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن السعودية لا تدعم طرفًا على حساب طرف في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "علاقاتنا جيدة مع روسيا وأوكرانيا ونفضّل مسار الحوار لإنهاء الحرب".

وتابع: "نرفض أن تغزو دولة أي دولة أخرى لأن هذا يخالف المواثيق الأممية".