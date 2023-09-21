عاجل.. ولى العهد السعودى: الرياضة تساهم بـ1.5% من الناتج المحلى

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن الرياضة في السعودية تساهم اليوم بـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأضاف "بن سلمان"، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5 في المئة من الناتج المحلي قريبًا، لا نمانع تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلًا في العوائد الاقتصادية".

وتابع: "استقطاب السياحة مرتبط بتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والمملكة الأسرع نموًا حاليًا في جميع القطاعات، وتفعيل الاقتصاد يتطلب العمل في جميع القطاعات.

وأشار الأمير بن سلمان إلى أن السعودية بلد مهم والجميع يسعى لعلاقة جيدة معها، مؤكدًا أن المملكة أصبح لها استثمارات قوية في قطاعات مثل الفضاء والترفيه.

وكشف ولي العهد السعودي أن السعودية تراقب العرض والطلب في سوق النفط، مؤكدًا أن دور المملكة في منظمة "أوبك+" هو سد الفجوة.

وقال الأمير بن سلمان، خلال مقابلة مع الشبكة الأمريكية: "نراقب العرض والطلب في سوق النفط ودورنا في "أوبك+" سد الفجوة، ونحن مهتمون باستقرار أسواق الطاقة ونفعل ما يلزم بهذا الشأن".

وأضاف: "سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب وملتزمون باستقرار أسواق النفط، والتخفيضات الخاصة بإنتاج النفط تعتمد بشكل كامل على العرض والطلب في السوق".

وأكد "بن سلمان" أن قرارات أوبك لا تدعم طرفًا على حساب الآخر، مشيرًا إلى أنه في سبيل أن تحقق السعودية أهدافها يجب أن تكون المنطقة مستقرة، لافتًا إلى أن "التغييرات في أي بلد تؤدي إلى فترة من المفاوضات ونحن معتادون على ذلك".