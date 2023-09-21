عاجل.. ولى العهد السعودى: حان الوقت لوقف إطلاق النار فى اليمن

صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الفرصة سانحة لوضع حد للنزاع في اليمن، ولدينا الآن أطول فترة من وقف إطلاق النار في اليمن".

وتابع: "إذا كانت هناك فرصة لتحويل الشرق الأوسط إلى الازدهار لن نتردد في ذلك".

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية لا تقيم في الوقت الراهن علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المحادثات بشأن إقامة علاقات معها مستمرة وجيدة.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "المسألة الفلسطينية مهمة ويجب حل هذا الجزء في مسار التطبيع مع إسرائيل.. لا علاقات مع إسرائيل حاليًا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حاليا".