الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. محمد بن سلمان: بن لادن عدو للولايات المتحدة والسعودية

بن لادن
بن لادن

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، يعتبر عدوًا للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز: "أسامة بن لادن عدو للسعودية ولأمريكا".

وأشار إلى أن بن لادن إلى أن "خطط لهجمات داخل السعودية ولا يمكن أن نتعاون مع شخص قتل سعوديين وهدد المملكة".

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين وتنافس الهند من حيث سرعة النمو.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: " كنا نعاني من مشاكل في الماضي وأتيحت فرص لم نستغلها والآن نستثمرها للمضي قدما في المملكة.. المملكة من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين وننافس الهند من حيث سرعة النمو".

وأضاف: "اليوم المملكة في المسار الاقتصادي الصحيح وسنكون في المراتب الـ7 الأولى لمملكة في المرتبة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ونتطلع نحو المزيد كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموا رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعا".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للولايات المتحدة فوكس نيوز

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