"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تقف عائقا أمام الحد من انبعاثات الكربون

تمضي الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تحديات جسيمة تتعلق بالتغير المناخي، حيث شهدت البلاد صيفًا سجل درجات حرارة قياسية، تعتبر الأسوأ في تاريخها، وفقًا لما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وحسب تقرير للصحيفة، شهدت الفترة الزمنية الحارة وقوع حرائق ضخمة في كندا وهاواي، وفيضانات مدمرة في مناطق متفرقة من العالم، ما أسفر عن خسائر كبيرة للبيئة والاقتصاد.

وأفاد تقرير أصدرته منظمة "تغيير النفط" الدولية بأن "الولايات المتحدة، على الرغم من تصريحاتها المتعلقة بقيادتها جهود مكافحة التغير المناخي، تمثل حوالي ثلث الزيادة المخططة في إنتاج النفط والغاز حول العالم بين الآن وعام 2050، وهو ما يفوق إسهام أي دولة أخرى".

في الوقت الحالي، تظهر الجهود المشتركة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، وهي إجراءات مهمة لكنها غير كافية، مؤكدة أنه إذا استمر إنتاج واستخدام النفط والغاز بالوتيرة الحالية، فإن الأموال المخصصة للطاقة الخضراء ستبقى محدودة مقارنة بالتحديات البيئية الهائلة التي يواجهها العالم".

إضافة إلى ذلك، وقبيل قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي هذا العام، قام الرئيس بايدن باتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية بإلغاء عقود استئجار النفط والغاز في مناطق الحياة البرية والمحميات في ألاسكا، وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوات، إلا أنها لا تكفي لمواجهة التحديات الحالية، فالجزء الأكثر تعقيدًا وأهمية هو إزالة الحوافز التي تشجع شركات النفط والغاز على زيادة إنتاجها.

ووفقًا للصحيفة، تقوم الإدارة الأمريكية الحالية بالدعوة إلى المزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة، لكنها في الوقت نفسه تشجع على زيادة إنتاج النفط وزيادة صادرات الوقود الذي يسهم في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بما يقرب من 850% منذ رفع حظر تصدير النفط في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية في 2023.