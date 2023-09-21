بينها ختام الدورة السابعة لمؤتمر قصيدة النثر المصرية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ختام فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر قصيدة النثر المصرية، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية التي يذخر بها اليوم الخميس 21 سبتمبر، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الخامسة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ختام فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر قصيدة النثر المصرية "في الإبداع متسع للجميع.. خمسون عاما من التدفق"، والذي ينظمه الشاعر عادل جلال.

وتعقد جلسة خاصة لقراءة أشعار، الشعراء والشاعرات الذين رحلوا عن دنيانا، في العامين الماضيين، وهم: فاطمة منصور، محمد عيد إبراهيم، ماهر نصر، محمود قرني، سامي الغباشي، عبد الحفيظ طايل، شهدان الغرباوي، محمود سليمان، أشرف عامر.

ويقرأ قصائدهم كل من الشاعر أسامة جاد، والشاعرة إيمان السباعي، والفنان طارق الدسوقي.

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم عددا من الأمسيات والفعاليات، عبر مراكزه في القاهرة والإسكندرية، ففي السابعة مساء، تعقد بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع للصندوق بالإسكندرية، ندوة سينمائية بعنوان “الموسيقي التصويرية ومدى تأثيرها في الأفلام السينمائية”، يقدمها ويديرها المخرج السينمائي أشرف فايق، وذلك ضمن فعاليات صالون كلام في السينما.

وفي الخامسة مساء أيضا، تحتضن سينما الهناجر بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، عرض مجموعة من الأفلام القصيرة، وذلك ضمن ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، بإشراف المخرجة دكتورة منى الصبان.

وتعرض أفلام: “الخطاف” رسوم متحركة من إخراج يوسف سمير مقار - فيلم روائى قصير "أوبلي" من إخراج رحمة عادل - فيلم روائى قصير "حتة سكر" من إخراج محمد علي طه .

حفل لفرقة المولوية المصرية بقبة الغوري

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا للإنشاد الديني والذي يحييه الفنان عامر التوني وفرقته المولوية المصرية.

ويقدم التوني مجموعة مختارة من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربى والحلاج وأبو ميدن الغوث وآخرين منها "متى ياحبيب القلب"، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، "وبرقت سعاد"، “نارها فى أضلعى”.

ــ روائع الموسيقى العربية ببيت السحيمي

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ـ يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع المعز، حفلاً غنائيًا للمطرب مُحيي صلاح وفرقته الموسيقية.

يُغني صلاح مجموعه من أجمل الأعمال لكبار الملحنين المصريين: سيد درويش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي وكمال الطويل منها: ياحلو صبح، طاير يا هوا، على رمش عيونها، الحلوة داير شباكها، وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر جماليات الهوية الفنية المصرية.

ــ كيفية التعامل مع الضغوط النفسية

وفي الرابعة عصرا، تحتضن قاعة الندوات بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، ندوة بعنوان “كيفية التعامل مع الضغوط النفسية”، وتقدمها الاستشاري النفسي نانسي صميدة.

وتتحدث عن مفهوم وتعريف الضعوط النفسية وأنواعها المختلفة، تأثير الضغوط النفسية على الصحة العقلية والجسدية، كيفية التعرف على أعراض الضغط النفسية في الذات والآخرين، التعرف على العوامل المسببة للضغوط النفسية في الحياة اليومية، تأثير الضغوط النفسية على الأداء والعلاقات، استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وغير ذلك.

ــ فعاليات مكتبة الإسكندرية

وفي الخامسة مساء، يفتتح بمكتبة الإسكندرية معرض بعنوان “أفريقيا.. الأرض والشعوب”، والذي تنظمه المكتبة من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، وذلك بقاعة المعارض الشرقية، ويستمر حتى يوم 28 سبتمبر 2023.

في سياق متصل، ولليوم الثاني علي التوالي، تواصل مكتبة الإسكندرية، فعاليات احتفالية العلوم التي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي للعام السابع عشر على التوالي، بساحة الحضارات (البلازا).

تتناول الاحتفالية هذا العام موضوع “رحلة إلى مركز الأرض”، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات.

ــ قصة محمد علي بالإسكندرية

وفي السابعة مساء، يواصل الباحث وليد فكري، سلسلة محاضرات ندوات حول التاريخ، وذلك بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وتعقد ندوة اليوم تحت عنوان “محمد علي باشا .. قصة الوصول إلي الحكم”.

ويتناول اللقاء، إطلالة تاريخية حول حياة مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، منذ أن كان جندي ألباني، ينتمي للمرتزقة، إلي وصوله لمصر عقب خروج الحملة الفرنسية، وكيف أقنع المصريين بتولي حكم مصر، وكيف قضي علي أعداءه المماليك، وكيف أصبح ذلك الغريب القادم من البلقان يصنف كواحد من أعظم الحكام المصريين وغير ذلك.

ــ عرض فيلم “أشكال” بالمعهد الهولندي

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يعرض بالمركز الثقافي الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، الفيلم الروائي الطويل “أشكال”، من إخراج يوسف الشابي، ويعرض الفيلم مصحوبا بترجمة للعربية.

فيلم “أشكال”، إنتاج تونسي فرنسي مشترك عام 2022، وتبلغ مدة عرضة 92 دقيقة. وكان الفيلم قد عرض بمهرجان كان السينمائي ضمن أسبوع المخرجين. وتدور أحداث الفيلم في حيّ قرطاج الواقع في مدينة تونس، والذي بدأ بناؤه بتدبير من النظام السابق وتوقّف بناؤه في بداية الثورة التونسية، يجد شرّطيان "فاطمة وبطل" جثّة محترقة في إحدى المناطق. ومع استئناف البناء ببطء، يقومان بالتحقيق في هذه القضية الغامضة، وعندما تتكرر الحادثة، يأخذ التحقيق منعطفًا غامضًا.