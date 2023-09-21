الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد: الحديث عن فبركة مظاهرات دعم عبد الناصر كان بعد رحيله

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن لحظة إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزيمة 1967 كان في وحدته بالمستشفى العسكري العام بغمرة، مشيرًا إلى أن مظاهرات المدنيين خرجت وشاهد ذلك أمام المبنى.

وأضاف "القعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن المتظاهرين طالبوا عبد الناصر بعدم التنحي، متابعًا: "ثورة 1952 حدث طفولتي وشبابي وكنا نعتبر اللواء محمد نجيب بلدياتنا".

وتابع: "الكلام الذي قيل إن المظاهرات التي خرجت لمطالبة عبد الناصر بعدم التنحي كانت مدبرة ليس في زمن عبد الناصر ولكن بعد أن حكم السادات مصر لفترة" مؤكدًا أن الحديث عن فكرة المظاهرات كان بعد رحيل عبد الناصر سنة 1970.

يوسف القعيد: الناس ماتت من التدافع والزحام على قطار محمد نجيب في التوفيقية

وأردف: "مجمد نجيب كان في قطار وذاهب إلى الإسكندرية والناس تزاحمت على القطار ووقف في التوفيقية وكانوا يريدون الترحيب بمحمد نجيب، وماتت ناس بسبب التدافع واعتبرتهم الثورة شهداء".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

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