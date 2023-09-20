نقل نائب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء لوظيفة مستشار (أ)

أصدر حمدى ضرغام، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قرارا بنقل المحاسب محمد صلاح الدين عوض رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء لوظيفة نظيره بدرجة مستشار محاسبى «أ».

كما أصدر ضرغام قرارا بنقل المحاسب محمد أشرف عبد المحسن بخيت من وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية بالبحيرة إلى وظيفة نظيره درجة مستشار محاسبى «ب».

وأتمت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء أعمال المراجعة الخارجية من قبل شركة OSS المانحة لشهادات نظم الجودة الدولية بخصوص تطبيق إجراءات أيزو 9001 /2015 & أيزو 50001/2018 التي كانت بمثابة المراجعة الخارجية الأولي للشركة بأكملها.

ووفق بيان صادر عن الشركة نشر عبر موقعها الرسمي فقد أشاد مسئول المراجعة الخارجية بأداء الإدارات التي تمت أعمال المراجعة الخارجية عليها، كما أشاد بجودة الـ Quality Manual الجديد الخاص بالشركة ودقة إعداده ليتبنى الفكر التكاملي وتنفيذ خطواته على أرض الواقع ليشمل كافة مناحي التطبيق في إدارات الشركة المختلفة .

كما أشاد بكفاءة تأهيل إدارة الجودة بالشركة للإدارات المختلفة وما شاهده من انعكاس في أداء إجراءات الإدارات المختلفة بالشركة ، وأشاد مسئول المراجعة الخارجية بشركة OSS بتغطية إجراءات نظم إدارة الطاقة لكافة التقنيات المستخدمة بمحطات الشركة المختلفة.