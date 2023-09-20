الفرصة.. "مايسيليوم" مشروع لزراعة علبة مشروم في المنزل

عرض المتسابق محمد فوزي مؤسس شركة "مايسيليوم" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال فوزي خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن مايسيليوم تستفيد من إنتاج مصر من المخلفات النباتية كل عام، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن علبة جاهزة لزراعة المشروم في المنزل.

مؤسس مايسيليوم: علبة زراعة المشروم في المنزل بديل صحي وصديق للبيئة

وأضاف أن علبة زراعة المشروم في المنزل تعد بديلًا صحيًا وصديق للبيئة لمن يرغب في الحصول على بدائل للحوم".

وأشار إلى علبة زراعة المشروم تنتج 1 كيلو جرام من المشروم بثمن 50% أقل من سعر اللحوم العادية.

وتابع: "لدينا أمل في مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى 7 أضعاف خلال السبع سنوات المقبلة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".