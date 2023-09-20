الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفرصة.. "مايسيليوم" مشروع لزراعة علبة مشروم في المنزل

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق محمد فوزي مؤسس شركة "مايسيليوم" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال فوزي خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن مايسيليوم تستفيد من إنتاج مصر من المخلفات النباتية كل عام، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن علبة جاهزة لزراعة المشروم في المنزل.

مؤسس مايسيليوم: علبة زراعة المشروم في المنزل بديل صحي وصديق للبيئة

وأضاف أن علبة زراعة المشروم في المنزل تعد بديلًا صحيًا وصديق للبيئة لمن يرغب في الحصول على بدائل للحوم".

وأشار إلى علبة زراعة المشروم تنتج 1 كيلو جرام من المشروم بثمن 50% أقل من سعر اللحوم العادية.

وتابع: "لدينا أمل في مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى 7 أضعاف خلال السبع سنوات المقبلة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة مايسيليوم شركة مايسيليوم برنامج الفرصة علبة زراعة المشروم علبة زراعة المشروم في المنزل زراعة المشروم في المنزل

مواد متعلقة

جوائز مالية كبرى.. تفاصيل حلقة نهائيات "الفرصة" الأسبوع المقبل

"الفرصة".. منافسة نارية بين مشروعات "تراستون إيجى" و"ترامب الأمل"

"الفرصة".. مؤسس فى لابى: هدفنا تقديم جودة تعليم للطلاب ولدينا 50 ألف مستخدم

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟