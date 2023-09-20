"الوثائقية".. لبنانيون يشيدون بخدمات المستشفى الميداني العسكري المصري ببيروت

عبرت مواطنة لبنانية عن سعادتها البالغة من الخدمات الطبية التي تحصل عليها بالمجان من خلال المستشفى الميداني العسكري المصري في بيروت، حيث أكدت أن ثمن أدويتها يتخطي الـ مليون و700 ألف ليرة لبنانية، ولهذا كان يصعب عليها صرف هذا الدواء دون المساعدة المصرية.

جهود مصرية تعاونية

وقال الطبيب محمود أحمد سالم، أحد العاملين بالصرح الطبي، خلال حواره لكاميرا “عن قرب” مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية “الوثائقية”، إنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالمجان للمواطنين من مختلف الجنسيات دون تمييز أو تفرقة على الإطلاق.

الخدمات الطبية بالمجان

وأشار طبيب آخر إلى أن جميع المواطنين المتواجدين في المستشفى يقدرون حجم المعاناة التي يعيشها الطاقم الطبي من أجل تقديم هذه الخدمة بأعلى جودة، كما أن هناك تقدير كامل للأطباء كبار السن المتواجدين في هذه المستشفى لخدمة المرضى.

وذكر رقيب أول محمد مصطفى سعد، فني أشعة، أنه يقوم بتسجيل الحالة في الدفاتر الورقية، ثم تسجيلها إلكتروني، وتسجيل الفحص الطبي نفسه على المريض.