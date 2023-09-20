"كهرباء بني سويف": نستهدف تحويل 360 ألف عداد لمسبق الدفع في 2024

قال المهندس أحمد قرني، وكيل وزارة الكهرباء ببني سويف إن شركة مصرالوسطي لتوزيع الكهرباء تستهدف مع نهاية العام 2024 تحويل 90% من العدادات الميكانيكة البالغة نحو 391 ألف عداد على مستوي المحافظة لتصبح عدادات مسبقة الدفع.

أضاف وكيل كهرباء بني سويف، لـ«الدستور» أن عدد المشتركين على مستوى محافظة بني سويف يبلغ 854 ألف مشترك، وهناك 463 ألف عددا مسبق الدفع من إجمالي المشتركين وجاري تحويل 360 ألف خلال العام القادم 2024.

أشار قرني أن قطاع كهرباء بني سويف نجح في تحصيل 91 مليون جنيه من أعمال الضبطية القضائية في العام المالي 2022/2023.

وحول المشروعات التي ينفذها قطاع كهرباء بني سويف أكد على أن شركة مصر الوسطي تنفذ مشروعات للغير بقيمة 400 مليون جنيه، ومن ضمن تلك المشروعات الجامعة الاهلية في بني سويف بقيمة أعمال تبلغ 159 مليون جنيه حيث جاري توصيل 4 مغذيات ، ومصنع الخميرة بقيمة أعمال 68 مليون جنيه حيث تم توصيل خطين وجاري تركيب خطين آخرين ودور الشركة قائم على الاشراف والتنفيذ للاعمال على أن يتم توصيل التيار لتلك المصانع من محطة المنطقة الصناعية الـ500كيلو فولت أمبير.

وقال قرني إن قطاع كهرباء بني سويف ينسق حاليا لبدء العمل لتعديل مسارات 11 خط تتعارض مع مشروع القطار السريع بتكلفة مبدائية تبلغ 12.5 مليون جنيه وتم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية .

وتم تخصيص4 ملايين جنيه لأعمال المرحلة الثامنة من خطة تعديل مسارات الجهد المتوسط المارة أعلى المباني السكنية، فيما بلغت تكلفة أعمال المرحلة السابعة 6 ملايين جنيه ، و مشروع تعديل مسارات الجهد المتوسط يتم بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخلال مراحل المشروع السابقة نجحت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في تحويل 87.177 كيلو متر من خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية لكابلات أرضية وذلك بداية من العام المالي 2017/2018 وحتى نهاية العام المالي 2022/2023 وبلغت تكلفة المراحل الـ7 للمشروع 102 مليون جنيه.

ويبلغ عدد العمليات التي قامت الشركة بانجازها بلغ 164 عملية تحويل من إجمالي 603 عملية تحويل وتعديل مسار على مستوى الشركة في 5 محافظات هى: بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وقال وكيل كهرباء بني سويف إن إجمالي استثمارات تطوير الشبكات الكهربائية بمركزي ناصر وببا ضمن أعمال التطوير وفق المبادرة الرئاسية حياة كريمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

كما أنه تم ترسية المشروعات المنفذة على 3 شركات عاملة في القطاع، موضحاً أن إجمالي عدد القرى المدرجة في المبادرة بالمركزين تصل لنحو 66 قرية تنقسم إلى 20 قرية بمركز ناصر، و46 قرية بمركز ببا وتابع للمركزين 218 نجع تابعين للمبادرة.

أوضح أن عدد اللوحات التي سيتم تنفيذها بنطاق المحافظة يصل إلى 3 لوحات منهم 2 في مركز ناصر، كما سيتم إضافة نحو 17 خلية كهرباء لإدارة الشبكات منهم 9 في مركز ببا، لافتًا إلى أنه سيتم تركيب كابلات كهربائية جهد متوسط 300 مم2، بإجمالي أطول 78.5 كيلو متر، الجزء الأكبر منها في مركز ناصر بواقع 63.5 كيلو متر، فيما يصل اطوال الكابلات حجم 300 مم2 إلى 282 كيلو متر.