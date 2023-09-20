الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الحياة اليوم" يستعرض ضوابط وشروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

استعرض الإعلامي محمد شردي، استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وضوابط وشروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

وقال شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن ضوابط وشروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية المُعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون مصريًا لأبويين مصريين، وفي النقاط التالية باقي الشروط:

  • ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
  • أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
  • أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
  • ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وعلق الإعلامي محمد شردي قائلًا: "هناك العديد من الضوابط؛ لأن هذا منصب رئيس الجمهورية".

وتابع: "أنا شايف ناس فاكرة إن دي حاجة سهلة للغاية ويقولك أن هترشح"، مشيرًا إلى أن ضوابط منصب رئيس الجمهورية عديدة أيضًا.

وأوضح أن من أهم ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: "يجب أن يكون هناك بُعد شعبي للمرشح، هو ليس تعجيزيًا وإنما يظهر مدى إمكانية المرشح على التواجد في الشارع المصري".

ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

  • أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
  • أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.
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