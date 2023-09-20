الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين" ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعى فى البحر الأحمر (صور)

حزب المصريين بالبحر
حزب "المصريين" بالبحر الأحمر

نظمت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، ندوة تثقيفية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وأهميته في حياتنا»، بمقر أمانة الحزب بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، وذلك من أجل دعم التعليم التقني والتدريب التكنولوجي وتنمية مهارات الشباب والنشء من أجل مواكبة وتوطين الذكاء الاصطناعي والارتقاء بجودة حياة المواطن.

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التكنولوجيا الحديثة 

وقال هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن الذكاء الصناعي أصبح مرتبطًا بالعديد من المجالات، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات والقطاعات، وندوة اليوم جاءت لتنقل حقائق قد تكون غائبة عن الشباب والنشء والآباء أيضًا، لا سيما أن العالم يمر بوتيرة متسارعة تطلب من الجميع سرعة مواكبة الأحداث وهو دائمًا ما نحرص عليه.

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الذكاء الاصطناعي 

وأضاف عبد السميع أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحد نتائج ما نعيشه اليوم من تقدم تقني هائل في مجالات الإلكترونيات، وتحولت الشعوب معه من مجتمعات تعتمد على الآلات في تحقيق متطلباتها المعيشية إلى مجتمعات تعتمد على البيانات والمعلومات بصفة كبيرة، بل وأصبح قياس مدى تقدم المجتمعات يعتمد على مستوى النضج في عصر المعلومات، وهو ما نعمل عليه حاليًا من أجل تطوير مجتمع البحر الأحمر.

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حزب المصريين: مصر في أمس الحاجة لاستمرار مسيرة الرئيس السيسي للتنمية

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وأوضح أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر أن الذكاء الاصطناعي بات يقرر الخطوات اللازمة للوصول إلى الهدف، وبفضله أصبحت حياة البشر أكثر أمانًا، فضلًا عن أنه جعل الناس أكثر مواءمة كعاملين ومواطنين مسؤولين في عالم تشكله أنظمة الذكاء الاصطناعي، أما الهدف الثاني فيتركز على توفير الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لتحسين حياتهم بشكل مستمر.

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وخطة حزب المصريين برئاسة المستشار حسين أبوالعطا، من أجل الارتقاء بالأداء ومستوى العمل الحزبي وفق رصد الواقع، فضلًا عن استهداف العقول المبدعة والعمل على تطويرها وتذليل كافة العقبات أمامها، من أجل رفع نسبة الوعى المجتمعي، إلى جانب تقديم نماذج مشرفة في جميع القطاعات المختلفة في الدولة.

حزب ”المصريين البحر الاحمر الذكاء الاصطناعي مدينة الغردقة مهارات الشباب المواطن

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