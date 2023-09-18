الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المصريين: مصر في أمس الحاجة لاستمرار مسيرة الرئيس السيسي للتنمية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

قال  المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مصر تواجه العديد من التحديات  الداخلية والخارجية ومازالت مستمرة وعلي الشعب المصري أن يدرك ذلك و مدى حجم الخطر التي تمر به مصر.

وأشار “أبو العطا” خلال مداخلة هاتفية لفضائية " اكسترانيوز "، إلي كل وسائل الإعلام المعادية لمصر أظهرت عن نوياها السيئة، وبالتاليمصر في حالة إلى الالتفاف مع القيادة السياسية لحماية الدولة والمكتسبات التي تحققت في 10 سنوات و التي لم تتحقق عبر 6 عقود ماضية.
 

حزب المصريين يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي للانتخابات 

وأضاف رئيس حزب المصريين ، أن مصر بحاجة للاستمرار في المسيرة مع الرئيس السيسي واستمرار مزيد من الإنجازات، لافتا إلى أن انحياز الرئيس السيسي إلى الفقراء الجميع شهد على حجم برامج الحماية الاجتماعية وتنوعها واختلافها بقصد حماية محدودي الدخلوالفقراء على مدار سنوات، حتى المشروعات العملاقة الهدف منها المواطن المصري البسيط الفقير إذ أن كل الإنجازات ما هي إلا إتاحةالفرص للعمل، وتحجيم حجم البطالة ورفع مستوى الاقتصاد المصري رغم التحديات الرهيبة سواء كورونا او الحرب الاوكرانية الروسية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر بحاجة للحفاظ على حالة الاستقرار، حيث إنه بدون الاستقرار لن يكون هناك نهضة اقتصادية، مشددًا على أن الرئيس السيسي كان لديه عقيدة راسخة أن مصر قادرة على اجتياز التحديات، إذ أن مخطط تقسيم مصر لم يتوقف منذ عام2011، ومازالت المحاولات مستمرة، وتحولت الحرب من إرهاب بعد الانتصار عليه في سيناء إلى العمل على ضرب الاقتصاد المصري،والاستهانة بقناة السويس، وإيجاد بعض الطرق الفاشلة للاستغناء عنها. 

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين لترشح الرئيس السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة مصر

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