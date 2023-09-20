الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفي ليبى: درنة تحولت خلال ساعات إلى مدينة أشباح وركام

درنة
درنة

قال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح، نائب رئيس تحرير بوابة إفريقيا اليوم، إن مدينة درنة الليبية أصبحت منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنظر إلى فداحة الكارثة والموقف على الأرض.

وأضاف مفتاح في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن 5 أحياء رئيسية من أحياء المدينة من بينها أحياء تقليدية انهارت تمامًا وجرفتهم السيول ولا تزال تحت مياه البحر.

كما أشار إلى أن جثث الضحايا ما زالت تحت الأنقاض وحتى الآن العدد مجهول، موضحًا أن العديد من فرق الإنقاذ الليبية والعربية من مصر والسعودية والإمارات حاولت أن تساهم في تقليل الأضرار.

صحفي ليبي عن الوضع في درنة: الظروف لا تزال سيئة جدًا والمأساة في ارتفاع

وتابع: "الظروف لا تزال سيئة جدًا والمأساة في ارتفاع، وتم إنقاذ عدد من الأحياء لكن بالأمس تم الإعلان أنه لا أمل في الوصول لأي ناجيين في درنة".

وأردف: "مدينة درنة تحولت خلال ساعات من مدينة يسكنها حوالي 120 ألف مواطن إلى مدينة أشباح وركام وشوارع منهارة بالكامل".

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