ليبيا.. "الأعلى للدولة" يطالب بإجراء تحقيق دولى فى أسباب كارثة درنة

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة وإعلانها مدينة منكوبة.

وأصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن اتخاد جملة من الإجراءات بخصوص مدينة درنة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وطالب المجلس في بيانه بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة وإعلانها مدينة منكوبة واتخاد ما يلزم من الإجراءات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن بما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة.

وشدد البيان على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف انواعها وحصر الاحتياجات والمتطلبات وتوفير الإمكانيات اللازمة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة بما يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة ويعيد تأهيل المتضررين.

كما أكد البيان على ضرورة الأخد بعين الاعتبار ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب والعمل على تنفيذها.

انتشال الجثث

أعلنت الحماية المدنية المتواجدة بمدينة درنة، انتشال 198 جثة منذ بداية عملها في إطار المهمة التضامنية إثر إعصار دانيال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وحتى مساء أمس الثلاثاء جرى انتشال 61 جثة خلال يوم واحد بمدينة درنة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا الذين تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثثهم، منذ بداية مهمتهم التضامنية إلى 198 جثة، حسبما أشار إليه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية اليوم الأربعاء.

ومنذ أسبوع تشارك فرق الحماية المدنية المتواجدة بليبيا في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الفيضانات الأخيرة. وتتكون هذه الفرق من 113 فردا من مختلف الرتب والتخصصات، منها فرقة الغطاسين، الفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات، فرق البحث والإنقاذ، الفرق السينوتقنية، الفرق اللوجستية، وإخصائيون نفسيون.

وحسب وزارة الصحة، وصل عدد القتلى إلى قرابة 4000 شخص، بالإضافة إلى إحصاء الآلاف من المفقودين.

وأطلقت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موقعا خاصا لتقديم بلاغات المفقودين جراء العاصفة دانيال، في المنطقة الشرقية عامةً ومدينة درنة خصوصا.

ويهدف الموقع إلى تسهيل عملية تلقي البلاغات، ومساعدة الجهات المختصة في جهود البحث والإنقاذ، حسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة.