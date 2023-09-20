حزب السادات الديمقراطى يكشف سبب دعمه للرئيس السيسى لفترة جديدة

كشف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن سبب اختيار حزبه ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن 10 سنين الرئيس يتحرك بجهد دءوب وهو صاحب مشروع وحلم للوطن، والطبيعي أن نكون مطمئنين وداعمين له في المرحلة القادمة، لأننا يهمنا اكتمال المشروع وإعادة بناء الإنسان المصري من المنظور الشامل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحوار الوطني وفتح المجال السياسي كلها رسائل طمأنة وأمل للمستقبل، مشيرًا إلى أن مصر كانت لا دولة وكان الوضع لا يحتمل واليوم نحن دولة الكل ينظر لها بفخر، ومن الطبيعي أن ننتقل إلى مراحل أخرى من حياة سياسية ديمقراطية.

ما تم من إنجازات في مصر بمثابة إعجاز

وتابع أن ما تم من إنجازات هو إعجاز وكانت مصر عندما تقيم كوبري زمان تقيم فيه سنوات، واليوم الرئيس لم يدع مجالًا لم يعمل فيه ولم يعطله الإرهاب وكان يحاربه ويبني في البلد، ومن لا يرى ذلك العمل المخلص الصادق يكون ناكرًا لأمور كثيرة.

وأكد أن التحديات التي تواجه مصر كبيرة والقادم أصعب، لأن العالم به صعوبات غير طبيعية واستمرار الحروب التي كنا نعتقد أنها ستظل أسبوعين فقط، وكل هذا يؤثر علينا ويعطل خطة التنمية وهناك أمور لا تكون محسوبة، وكذلك الظروف المناخية وكل هذا يؤثر علينا.