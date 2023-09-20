الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة لـ"القاهرة الإخبارية": "الطموح المناخى" مهمة فى ظل وتيرة الكوارث التى يشهدها العالم

المناخ
المناخ

قالت الدكتورة شادن دياب، خبيرة دولية في قطاع المناخ، إن قمة الطموح المناخي تأتي بعد وتيرة من الكوارث الطبيعية التي شاهدها العالم مؤخرًا مثلما حدث في ليبيا، الجزائر، وحرائق البحر الأبيض المتوسط.

التغيرات المناخية الحادة 

وأكدت الدكتورة شادن دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة هدفها الأساسي تنفيذ المخرجات التي تم اتخاذها في مؤتمرات المناخ السابقة مثل مؤتمر "كوب ٢٧" بشرم الشيخ.

وأضافت في حديثها، أن هناك طموحًا عالميًا بأنه سيكون هناك تكاتف دولي من أجل محاولة الحد من التغيرات المناخية القاسية التي باتت تؤثر على جميع دول العالم وليس دولة بعينها.

ظاهرة الاحتباس الحراري 

وتابعت: "الاحتباس الحراري ليس قضية جديدة، حيث عرف منذ ١٥٠ عامًا، وتحدث الكثير من الأبحاث العلمية عن المخاطر المستقبلية للانبعاثات الكربونية وأن الأرض لن تستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة المحتمل حدوثها".

شادن دياب التغيرات المناخية القاهرة الإخبارية منتصف النهار الطموح المناخي

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