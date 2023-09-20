الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى مقر الجيش ومحيط القصر الجمهورى بالخرطوم

الخرطوم
الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه ما زالت الاشتباكات قائمة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش الوطني في عدد من أحياء العاصمة، وأصوات الأسلحة الثقيلة مستمرة في أرجاء العاصمة مع تصاعد ألسنة الدخان.

الأزمة في السودان

وأكد محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كانت هناك اشتباكات عنيفة صباح اليوم في مقر الجيش ومحيط القصر الجمهوري، وبالتالي المواجهات كانت متمركزة حول هذه المناطق الحيوية الاستراتيجية.

وأضاف في حديثه، أن الخرطوم بها أكبر معسكر للأسلحة الثقيلة، وبالتالي الخرطوم منطقة استراتيجية يريد الدعم السريع السيطرة عليها سريعًا.

وتابع: "الجيش السوداني يقوم بعمليات مطاردات داخل الأحياء الحيوية في الخرطوم لطرد قوات الدعم السريع ومنعها من التمركز في العاصمة".

تردي الأوضاع السودانية 

واستطرد: "الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة للغاية، حيث هناك توقف لمظاهر الحياة كافة في السودان وبخاصة في السودان، حيث انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه علاوة على إغلاق المتاجر الاستهلاكية، وبالتالي السكان يستغيثون ويطلبون توفير الغذاء".

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية منتصف النهار الدعم السريع الحرب السودانية

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