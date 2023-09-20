"محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة".. ندوة لمجمع البحوث الإسلامية بمدينة مرسى مطروح

استقبل مركز ومدينة مرسي مطروح، قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لتنظيم ندوة دينية تثقيفية بعنوان “محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة” بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول أمين رابطة خريجي الأزهر الشريف والشيخ أيمن أحمد خليفة والشيخ أيمن محمد شقطاية.

قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

وقال الشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول أمين رابطة خريجي الأزهر الشريف، بأن قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نظمت ندوة للعاملين بمسجد الديوان العام بمجلس المدينة حول عدة محاور من أهمها ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، ونشر الفكر الوسطي الأزهري، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته واعتداله .

محاربة مروجي الشائعات الكاذبة

وحث الشيخ كارم أنور في كلمته؛ للحضور على الترابط لمحاربة مروجي الشائعات الكاذبة التي تهدم المجتمع، وتعظيم صلة الأرحام بين بعضهم البعض والتي تعد من أهم الشعائر الاجتماعية التي أمر بها الإسلام أتباعه من أجل الحفاظ على الأسر والمجتمعات من التفكك والانهيار فهي سببًا في زيادة العمر وبسط الرزق وتعد صلة الرحم تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.

ترسيخ الأخلاق الحميدة

وأكد على ترسيخ الأخلاق الحميدة بين الأبناء والأقارب وفئات المجتمع استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه”، كما أن قطعها له أضرار كثيرة لقول رسولنا الرسول الكريم “لا يدخل الجنة قاطع رحم”.

نشر الدين والفكر الوسطي وسماحة الإسلام

ومن جانبه أثنى عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، على دور وعمل قوافل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومنطقة وعظ مطروح على عقد الندوات للعاملين بالمركز لرفع مستوى الوعي من خلال الندوة التثقيفية مع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، ونشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلي كاف فئات المجتمع؛ لضمان نشر الدين والفكر الوسطي وسماحة الإسلام.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث