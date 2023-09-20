محافظ السويس: تكثيف الندوات لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس لبحث ومناقشة الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع خطة فرع المجلس الإقليمي للسكان بالسويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، ضرورة تكثيف الندوات للتوعية بالمشكلة السكانية ومحاورها المختلفة بالتعاون بين المجلس القومى للسكان ومديرية الأوقاف، مؤكدًا أهمية تكامل المنظومة للوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة.

وأكد صقر، ضرورة تكاتف كل الجهات المعنية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والعمل على توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية في مجتمعنا.

كما وجه المحافظ، بعمل مجموعات عمل للتوعية بضرورة تنظيم الأسرة وذلك بالتنسيق بين المجلس الإقليمى للسكان ومديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد محافظ السويس، على ضرورة المشاركة في القوافل التنموية والتي تؤثر على تحسين كل الخصائص السكانية التي تجوب كل أحياء محافظة السويس، بالإضافة إلى تنظيم قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم فى رفع معدلات الحماية بالمحافظة.

وثمن المحافظ، الدور الذى تقوم به هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية في انخفاض نسب التسرب من التعليم.

وفي الاجتماع قدمت عبير على مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالسويس عرضًا لمحاور العمل والتوصيات التي تم إنجازها في مجال الأسرة والسكان، حيث تم عرض المؤشرات الحيوية الخاصة بمحافظة السويس ومنها الإحصاءات الحيوية وموقف الأمية وإحصاءات الزواج والطلاق والتسرب من التعليم كما تحدثت عن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة وتأثيرها على إنجازات المحافظة من تحقيق الحماية.

ومن ناحية أخرى، أكد المحافظ مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة للإدارات التعليمية والعمل علي توعية لمديرى الإدارات ومديري المدارس لتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما أكد محافظ السويس، دور مديرية الصحة في الارتقاء بالعمل السكاني وتنظيم الأسرة وعمل القوافل الطبية في المناطق النائية لخدمة سكان هذه المناطق البعيدة .

وحضر الاجتماع كل من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وعبير على مدير عام فرع المجلس القومي للسكان ورؤساء الأحياء، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومستشار المحافظ لشئون التعليم ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير وحدة السكان بمحافظة السويس والجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.