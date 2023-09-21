"الكيلو بـ30 جنيه".. ما أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الجزر؟

ارتفاع ملحوظ شهده سعر الجزر الأصفر في مصر، ليصل سعره في بعض المناطق لـ 30 جنيهًا للكيلو الواحد وهو ما أثار تساؤل العديد من المواطنين وربات البيوت حول أسباب هذا الارتفاع الجنوني غير المبرر.

سعره الزهيد السبب

الارتفاع في سعر الجزر طبيعي حسب فريد واصل نقيب الفلاحين في حديثه لـ"الدستور" الذي أكد أنه الفلاح اعتاد على أن الجزر من المحاصيل التي تباع بسعر زهيد ومع الارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، وتكاليف الزراعة، قلّ إقبال الفلاحين على زراعة الجزر، ما تسبب في قلة المساحات المنزرعة به.

إلا أنه قوبل هذا التقليل من المساحات المنزرعة بالمحصول حسب فريد بإقبال من المواطنين على الشراء مما تسبب في زيادة أسعاره، وتابع واصل أننا في هذه الفترة نعيش فترة الدخول إلى فصل الشتاء، وبالتالي التجهيز لعروة جديدة من المحصول مشيرًا إلى أن محصول الجزر هو محصول شتوي وبالتالي هو موسمه، متابعًا أنه يستمر في الأرض حتى الحصاد لمدة ثلاثة أشهر، ولفت إلى أنه لذلك من المتوقع أن ينخفض سعره مرة ثانية ويعود إلى طبيعته بشهر ديسمبر في موسم حصاده.

تكلفته تتراوح بين 16 - 20 ألف جنيه

"اعتادنا أن سعر الجزر زهيد، كما يعتبره البعض ليس محصولًا رئيسيًا، فلجأ الكثير منا إلى العزوف عن زراعته" يقولها عبد الهادي عبد الصمد أحد مزارعي الجزر الأصفر في محافظة بني سويف مؤكدًا ما قاله النقيب حول السبب وراء الارتفاع الكبير الذي شهده المحصول كما أشار إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها عند عودة الفلاح مرة أخرى لزراعة هذا المحصول الذي وضح له مدى الإقبال عليه من قبل المواطنين.

وتابع عبد الهادي أن محافظة بني سويف من أكثر المحافظات المشهورة بزراعة محصول الجزر الأصفر موضحًا أن موسم حصاده يوفر فرص عمل لكثير من الفلاحين كما لفت إلى أنه يحتاج إلى حرص كبير في حصاده لذا يستخدم أثناء هذا الحصاد أداة تعرف باسم "المسمسار" حتى لا تنكسر ثماره.

ويوضح أحمد سعيد أحد مزارعي الجزر في محافظة المنيا أن المحافظة تعد هي الأخرى أكثر المحافظات إنتاجًا لمحصول الجزر الأصفر في مصر .

أما عن تكلفة زراعة فدان الجزر أوضح أنها تتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه، وينتج الفدان الواحد 400 شيكارة وزن 50 كليو، مشيرًا إلى أن ذلك ما يجعل الفلاح أصبح يعزف عن زراعته بكثرة.

تابع أحمد أن زراعة محصول الجزر تبدأ فى شهرى أغسطس وسبتمبر، مشيرًا إلى أن زراعته تتم من خلال استخدام الآلات الثقيلة، مثل الجرار الزراعى الذي يقوم بفج الأرض ثم يبدأ العمال في تنقية الأرض من الجزر، بعدها يتم تجميع المحصول فى شكائر وبيعه لتجار الجملة أو الأسواق.

مكون رئيسي في طبق السلطة المصري

ويعد محصول الجزر مكونًا رئيسيًا من مكونات طبق السلطة على المائدة المصرية، وهو يتميز بالعديد من الفوائد فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان وكذلك أمراض القلب وذلك لما يحتويه على ألياف وفيتامينات ومعادن.

ويعد من فوائده الهامة أيضًا أنه قد وجد أنه غني بفيتامين أ وهذا الفيتامين من خصائصه مساعدة الشخص الذي يوجد عنده نقص في فيتامين أ ويساعده على الرؤية الجيدة في الليل.