29 سبتمبر.. عمرو العادلي يناقش "رجال غسان كنفاني" في بساط الثقافي

يستضيف نادي كتّاب مركز بساط الثقافي الكاتب عمرو العادلي، لمناقشة روايته رجال غسان كنفاني الصادرة عن مكتبة الدار العربية للكتاب وتدير المناقشة دعاء الشريف في السادسة مساء الجمعة المقبل.

رجال غسان كنفاني

تقتنص رواية "رجال غسان كنفاني" للكاتب عمرو العادلي، روح كاتب، وترتدي عباءته الشفيفة، بل وتستحضر بعض شخصيَّاته لتُعيد توظيفها من خلال شخصية "مروان" الفلسطيني الشارد، الذي يهجر وطنه من أجل أن يأتي بالمال الوفير ليفوز بحبيبته "صفية"، فتبدأ رحلة تيهه التي يضل خلالها طريقه، فبدلًا من الذهاب إلى الكويت، يجد نفسه في طريقه إلى الأردن، ومنها إلى مصر، حيث يدخل متاهة جديدة من متاهاته المتتالية، يمر خلالها بسراديب "مريم" الحزينة، مستحضرًا طوال رحلته تجسُّدات أُمِّه التي تتهادى أمامه، وتتكثَّف في روحه، بينما يزداد انغماسًا في تيهه الأبدي.

نبذة عن عمرو العادلي

وعمرو العادلي روائي وقاصٌّ مصري، حاصل على ماجستير في علم اجتماع الأدب من جامعة عين شمس. له ست مجموعات قصصية، منها: "حكاية يوسف إدريس"، و"عالم فرانشي"، كما صدر له تسع روايات، منها: "السيدة الزجاجية"، "الزيارة"، "اسمي فاطمة»، و"رجال غسان كنفاني"، ورواية واحدة للأطفال "المصباح والزجاجة"، كما نالَ عدة جوائز، منها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وجائزة ساويرس لكبار الأدباء، وجائزة اتحاد كُتاب مصر، كما ترشحت أعماله مرتين للقائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد.

فضلاً عن جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، عن مجموعته القصصية "الهروب خارج الرأس" التي طرحتها دار الشروق للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

ومن حيثيات الفوز "هذه المجموعة تؤشر لأمر في غاية الأهمية، وهو أنها إنجاز قصصي جاء في وقت تراجعت فيه الأجناس الأدبية الأخرى أمام الرواية، مخزون من حكايات وعوالم وبيئات مختلفة، أثبتتْ قدرة الكاتب على ابتكار عوالم قصصية تتراوح بين الواقع والأسطورة، وقد أثبت تنوع القصص ثراء كبير لدى الكاتب في امتلاك أدوات القصة القصيرة بمهارة لافتة، لا يستطيع قارئها إلا أن يندمج معها ويعيش في عوالمها أو يسرح في آفاقها المُحلقة".