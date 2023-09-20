رئيس جامعة بنها يوجه بتكثيف ندوات التوعية بالقضية السكانية

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة، كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على هذه الثقة الغالية بصدور قرار تولي رئيس جامعة بنها.

كما وجَّه الجيزاوي، الشكر لجميع القطاعات على مستوى الجامعة لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن جامعة بنها شهدت تطورًا على كل المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة.

كما استعرض رئيس الجامعة، عددًا من الملفات منها ملف الطلاب الوافدين باعتبارهم قوة ناعمة لمصر للتأثير فى محيطها الإقليمي والدولي، كما ناقش تفعيل منصة إدارة التعلم بنك المعرفة.

وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة بأهمية التوعية بالقضية السكانية وعقد ندوات توعية وتكثيفها للتعريف بها وبأبعاد القضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية فى مصر.

نتائج جامعة بنها بأسبوع شباب الجامعات

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان والذى أقيم تحت شعار "الجمهورية الجديدة- حلم وطن"، حيث حصل طلاب الجامعة على 11 ميدالية "4 ذهبية و5 برونزية و2 فضية"، في مختلف الأنشطة والمسابقات الطلابية.

وقدّم الجيزاوي، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في أسبوع شباب الجامعات المصرية الذي يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.

من جهته، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة بنها شاركت في أسبوع شباب الجامعات بوفد ضم 130 طالبًا وطالبة ومشرفين، مؤكدًا أن الطلاب حققوا نتائج ومراكز متقدمة خلال الفعاليات.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

وأشاد الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج ونجاحات خلال فعاليات الأسبوع الذي شارك فيه طلاب 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا.