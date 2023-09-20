"القومي للاتصالات" يشارك في مؤتمر التكنولوجيا السحابية 2023

شارك المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، بصفته شريكًا لبناء القدرات في مؤتمر التكنولوجيا السحابية CloudTech Summit 2023 في القاهرة والمؤتمر حدث سنوي يسلط الضوء على أبرز الابتكارات والتطورات في مجال تكنولوجيا السحابة.

انطلاق مؤتمر مؤتمر التكنولوجيا السحابية

ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الشركات والخبراء في هذا المجال وانضم لنسخة المؤتمر هذا العام أكثر من 1000 شخص و12 شركة عارضة.

وتضمنت أجندة المؤتمر أكثر من 20 جلسة ومجموعة من حلقات النقاش، بمشاركة أكثر من 32 متحدثًا وخبيرًا.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وناقشت الجلسات عددًا من الموضوعات، منها استكشاف الإمكانيات غير المحدودة لتكنولوجيا السحابة، والاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في خفض التكاليف مع الحفاظ على حوكمة البيانات وأمنها، وتمكين المؤسسات من تطوير عملياتها وتقديم قيمة حقيقة في السوق، إضافة إلى موضوعات أخرى، منها خدمات إنترنت الأشياء التي تقدمها شركة أمازون AWS وقدرتها على تحفيز الابتكار وتطوير الأعمال، والقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي وحوكمة الخدمات السحابية بكفاءة، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة عند استخدام تكنولوجيا السحابة وكيفية التغلب عليها، وسبل تحسين الموارد السحابية والحفاظ على أمن البيانات وضمان قابلية التوسع السلس.

وتأسس المعهد القومي للاتصالات في 1983 بوصفه مركز تميز يكرس إمكاناته لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة لمهندسي الاتصالات.

والمعهد هو مؤسسة علمية وبحثية رائدة، تصمم وتنفذ مجموعة من برامج بناء القدرات، مع التطبيق العملي من خلال مختبرات مجهزة على أعلى مستوى، مستهدفة الشباب في مصر والمنطقة.

في سياق منفصل، نظم المعهد القومي للاتصالات ورشة عمل حول "التقنيات الحديثة للرقمنة في المدن الذكية" بمقر المعهد في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتُنظم ورشة العمل برعاية شركة "هواوي" وحضور نخبة من الخبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المحلية والدولية المتخصصة.

وتسلط ورشة العمل الضوء على التقنيات المستخدمة في المدن الذكية لتعزيز جودة الحياة والاستدامة والكفاءة، منها الاتصالات الفائقة السرعة باستخدام كابلات الألياف الضوئية، ونظم الاتصال الموثوقة لضمان اتصال موثوق وسريع بالإنترنت وأهمية ذلك في النقل الذكي والرعاية الصحية والتعليم والأمن، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء التي تساعد في توفير خدمات ذكية للمواطنين.

وتناقش ورشة العمل أيضًا المزايا التي تتمتع بها المدن الذكية، أهمها النمو الاقتصادي، والاستدامة المتمثلة في تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال استخدام كابلات الألياف الضوئية والأنظمة الموفرة للطاقة، مثل الإضاءة الذكية، وإدارة النفايات.