الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء توافد الإعلاميين على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأ توافد الصحفيين والإعلاميين على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر للاطلاع على مستجدات تجهيزات الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يعقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريراً شاملاً يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

التأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

وسبق أن اجتمع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ووضع برامج التوعية والتثقيف بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات، وتم الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لتدريب ذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقا وواجبا وهذا حق مكفول لكل مواطن مصري أن يدلي بصوته وسط تسهيلات من الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

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