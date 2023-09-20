الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف غموض جثة عاطل لقي مصرعه بطلق ناري في القليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عاطل، لقى مصرعه إثر إصابته بعيار نارى بدائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تبين أن مرتكب الواقعة هو صديق المتوفى، وذلك لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش" وفر هاربا، إلى أن تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة

كان تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة المركز إثر إصابته بعيار نارى وتم نقله إلى مستشفى الخانكة لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرى إخطار اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى أشرف عليه بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز الخانكة بمديرية أمن القليوبية، حيث كشفت التحريات مقتل "محمد س م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار نارى، من سلاح نارى، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى وإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد طلعت عدس، معاون مباحث مركز الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "بندقية خرطوش"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة الخانكة طلق ناري الأجهزة الأمنية مباحث القليوبية مصرع عاطل

مواد متعلقة

العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بنها بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بمركز شباب قها

جهات التحقيق تطلب تشريح جثة مسنة قتلت على يد أحد أقاربها بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

العثور على جثة مجهولة الهوية فى طريق القناطر بالقليوبية

15 قرار غلق و40 إنذارًا لمنشآت طبية فى حملة مكبرة بالقليوبية

11 ميدالية لطلاب جامعة بنها فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

بدء توافد الإعلاميين على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

تفاصيل تحركات الأهلى للتعاقد مع بديل على معلول فى يناير

"الأمور المستعجلة" ترفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفى كيالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم