الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمعتهما قصة حب وانتهت بالطلاق.. سر انفصال تحية كاريوكا عن محرم فؤاد

كاريوكا ومحرم فؤاد
كاريوكا ومحرم فؤاد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة والراقصة الشعبية تحية كاريوكا، التي ولدت بمحافظة الإسماعيلية في 19 فبراير 1915، وتوفيت في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز الـ84 عاما.

وقدمت الفنانة والراقصة الشعبية تحية كاريوكا، مسيرة كبيرة في عالم السينما والرقص الشرقي، لتترك بصمة تاريخية في الفن والرقص، وذلك بعد أن قدمت رقصتها العالمية في أحد عروض فرقة تابعة للراقصة والفنانة بديعة مصابنى، وفيما بعد أصبحت الرقصة تحمل اسمها.

ورغم أن الفن والسينما والرقص الشرقي في المركز الأول في حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، إلا أنها لم تترك فرص الحب والزواج، حيث إن عدد زيجاتها وصل لـ14، بينهم الضابط الأميركي ليفى، الطيار حسين عاطف، الفنان الراحل رشدي أباظه، المطرب محرم فؤاد، والمخرج المسرحي فايز حلاوة.

وظهرت العديد من القصص والأسرار حول سر انفصال تحية كاريوكا من الفنان والمطرب الراحل محرم فؤاد، وكان وقتها “محرم” في بداية مشواره الفني ويضع قدمه على سلم الشهرة، ولكن واجهت “كاريوكا ” العديد من الانتقادات بسبب علاقتها مع محرم فؤاد التي انتهت بالطلاق.

وتزامنا مع ذكرى رحيل الفنانة والراقصة الشعبية تحية كاريوكا، نرصد لكم خلال السطور التالية سر انفصال تحية كاريوكا من محرم فؤاد.

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في ذكرى رحيلها.. الموضة والأزياء في حياة الراقصة تحية كاريوكا (صور)

سر انفصال تحية كاريوكا من محرم فؤاد

جمع  بين الثنائي “تحية كاريوكا ” والفنان “محرم فؤاد” قصة حب بدأت بالزواج وانتهت بالكثير من الشائعات، ومنها أنها السبب في غرور “محرم فؤاد ” خصوصا أنه كان في بداية مشواره الفني، لتصل الخلافات لأسرة “ تحية كاريوكا” رفضاً لعلاقتها بـ “فؤاد”.

ومن ضمن المشاكل التي تعرض لها المطرب الفنان “محرم فؤاد” هي القبض عليه وذلك بعد أن تقدمت أخت كاريوكا ببلاغ للشرطة للقبض عليه بسبب أنه اقتحم منزل تحية أثناء سفرها إلى لبنان.

يذكر أن الثنائي تزوجا في عام 1959، ولكن زواجهما لم يدم طويلاً، وكانت المدة لم تبلغ أكثر من بضعة أشهر وانتهت بخلافات عديدة لتصل إلى الشرطة.

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