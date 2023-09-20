الأمم المتحدة تدعو لوقف فورى للقتال فى كراباخ

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف فوري للقتال في ناغورني كراباخ غرب أذربيجان بمنطقة جنوب القوقاز، وذلك بعد إطلاق أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية، بحسب فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقف إطلاق النار

ودعا الأمين العام بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

سبق وأن خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بشأن إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين الطرفين، والتي انتهت مؤخرًا بوقف هش لإطلاق النار عام 2020.

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا بشكل منفصل بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، فشل البلدان في التوصل إلى حل سلمي دائم.