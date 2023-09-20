تقلصت منذ السبعينيات.. "نيوزويك" تكشف ماذا جرى للطبقة الوسطى فى أمريكا

لقد تغيرت الأمور في الولايات المتحدة بدرجة لافتة وخاصة للطبقة الوسطى، التي تقلصت بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، في المقابل زاد عدد الأشخاص في أسفل وأعلى الطيف الاقتصادي للبلاد، وفقا لدراسات حديثة كشفت عنها مجلة نيوزويك الأمريكية.

وقالت المجلة إن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة كانت تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والازدهار الأمريكي، لكن الأمور تغيرت في نصف القرن الماضي، مشيرة إلى بيانات جديدة لمركز بيو للأبحاث، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره في واشنطن العاصمة.

وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن مكتب الإحصاء إلى أن متوسط دخل الأسرة في البلاد بلغ 74.580 دولارًا في عام 2022، بانخفاض بنسبة 2.3 بالمائة عن عام 2021، الذي قُدر بـ 76.330 دولارًا.

الطبقة الوسطى الأمريكية تتقلص منذ السبعينيات

ووفقًا لمركز بيو، فإن الطبقة الوسطى الأمريكية تتقلص بشكل مطرد منذ السبعينيات، حيث انخفضت من 61% في عام 1971 إلى 50% في عام 2021. ومن المرجح أن يكون ارتفاع تكاليف المعيشة منذ عام 2020 قد لعب دورًا في دفع الكثيرين خارج الطبقة الوسطى، لافتا إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شعر العديد من الأمريكيين بوطأة ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة.

ومن ناحية أخرى، زادت نسبة الفقراء وزادت نسبة الأغنياء، وارتفع عدد البالغين ذوي الدخل المنخفض من 25 في المائة في عام 1971 إلى 29 في المائة في عام 2021، وارتفعت نسبة ذوي الدخل المرتفع من 14 في المائة في عام 1971 إلى 21 في المائة في عام 2021.

وأوضحت "نيوزويك" أن دخل الأسرة اللازم لاعتبارها جزءًا من الطبقة المتوسطة الأمريكية يختلف من ولاية إلى أخرى، وفقًا للحسابات التي أجرتها شؤون المستهلك باستخدام بيانات مركز بيو للأبحاث وحاسبة التضخم التابعة لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

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دخل الأسرة السنوي لتكون “طبقة وسطى” في 2023

وفي عام 2023، تراوح الحد الأدنى للدخل السنوي لأسرة مكونة من أربعة أفراد ليتم اعتبارها من الطبقة المتوسطة بين 51,798 دولارًا في ألاباما و81,396 دولارًا في مقاطعة كولومبيا.

وجاءت قائمة الدخول التي تجعل الأسرة ضمن شريحة الطبقى الوسطى في بعض الولايات الأمريكية على النحو التالي:

ألاباما: 51.798 دولارًا

ألاسكا: 62.897 دولارًا

أريزونا: 57.964 دولارًا

أركنساس: 51.798 دولارًا

كاليفورنيا: 69.064 دولارًا

كولورادو: 69.064 دولارًا

كونيتيكت: 80.163 دولارًا

ديلاوير: 67.830 دولارًا

مقاطعة كولومبيا: 81.396 دولارًا

فلوريدا: 67.835 دولارًا

جورجيا: 65,364 دولارًا

هاواي: 82.630 دولارًا

أيداهو: 62897 دولارًا

إلينوي: 67.830 دولارًا

إنديانا: 62.897 دولارًا

ولاية أيوا: 61.664 دولارًا

كانساس: 65364 دولارًا

كنتاكي: 61.664 دولارًا

لويزيانا: 61.664 دولارًا

مين: 67.830 دولارًا

ميريلاند: 73.997 دولارًا

ماساتشوستس: 76.463 دولارًا

ميشيجان: 64.130 دولارًا

مينيسوتا: 67.830 دولارًا

ميسيسيبي: 60.431 دولارًا

ميسوري: 61.664 دولارًا

مونتانا: 65364 دولارًا

نبراسكا: 62897 دولارًا

نيفادا: 66.597 دولارًا

نيو هامبشاير: 73.997 دولارًا

نيو جيرسي: 80.163 دولارًا

نيو مكسيكو: 64.130 دولارًا

نيويورك: 81.396 دولارًا

ولاية كارولينا الشمالية: 64.130 دولارًا

داكوتا الشمالية: 62897 دولارًا

أوهايو: 61.664 دولارًا

أوكلاهوما: 61.664 دولارًا

ولاية أوريجون: 70297 دولارًا

بنسلفانيا: 67.830 دولارًا

رود آيلاند: 69.064 دولارًا

كارولينا الجنوبية: 61.664 دولارًا

داكوتا الجنوبية: 61664 دولارًا

تينيسي: 62.897 دولارًا

تكساس: 66.597 دولارًا

يوتا: 67.830 دولارًا

فيرمونت: 71.530 دولارًا

فرجينيا: 61.664 دولارًا

واشنطن: 73.997 دولارًا

ولاية ويسكونسن: 64.130 دولارًا

فرجينيا الغربية: 59197 دولارًا

وايومنج: 64.130 دولارًا