تقلصت منذ السبعينيات.. "نيوزويك" تكشف ماذا جرى للطبقة الوسطى فى أمريكا
لقد تغيرت الأمور في الولايات المتحدة بدرجة لافتة وخاصة للطبقة الوسطى، التي تقلصت بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، في المقابل زاد عدد الأشخاص في أسفل وأعلى الطيف الاقتصادي للبلاد، وفقا لدراسات حديثة كشفت عنها مجلة نيوزويك الأمريكية.
وقالت المجلة إن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة كانت تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والازدهار الأمريكي، لكن الأمور تغيرت في نصف القرن الماضي، مشيرة إلى بيانات جديدة لمركز بيو للأبحاث، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره في واشنطن العاصمة.
وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن مكتب الإحصاء إلى أن متوسط دخل الأسرة في البلاد بلغ 74.580 دولارًا في عام 2022، بانخفاض بنسبة 2.3 بالمائة عن عام 2021، الذي قُدر بـ 76.330 دولارًا.
الطبقة الوسطى الأمريكية تتقلص منذ السبعينيات
ووفقًا لمركز بيو، فإن الطبقة الوسطى الأمريكية تتقلص بشكل مطرد منذ السبعينيات، حيث انخفضت من 61% في عام 1971 إلى 50% في عام 2021. ومن المرجح أن يكون ارتفاع تكاليف المعيشة منذ عام 2020 قد لعب دورًا في دفع الكثيرين خارج الطبقة الوسطى، لافتا إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شعر العديد من الأمريكيين بوطأة ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، زادت نسبة الفقراء وزادت نسبة الأغنياء، وارتفع عدد البالغين ذوي الدخل المنخفض من 25 في المائة في عام 1971 إلى 29 في المائة في عام 2021، وارتفعت نسبة ذوي الدخل المرتفع من 14 في المائة في عام 1971 إلى 21 في المائة في عام 2021.
وأوضحت "نيوزويك" أن دخل الأسرة اللازم لاعتبارها جزءًا من الطبقة المتوسطة الأمريكية يختلف من ولاية إلى أخرى، وفقًا للحسابات التي أجرتها شؤون المستهلك باستخدام بيانات مركز بيو للأبحاث وحاسبة التضخم التابعة لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
اقرأ أيضا:
https://www.dostor.org/4495338
دخل الأسرة السنوي لتكون “طبقة وسطى” في 2023
وفي عام 2023، تراوح الحد الأدنى للدخل السنوي لأسرة مكونة من أربعة أفراد ليتم اعتبارها من الطبقة المتوسطة بين 51,798 دولارًا في ألاباما و81,396 دولارًا في مقاطعة كولومبيا.
وجاءت قائمة الدخول التي تجعل الأسرة ضمن شريحة الطبقى الوسطى في بعض الولايات الأمريكية على النحو التالي:
ألاباما: 51.798 دولارًا
ألاسكا: 62.897 دولارًا
أريزونا: 57.964 دولارًا
أركنساس: 51.798 دولارًا
كاليفورنيا: 69.064 دولارًا
كولورادو: 69.064 دولارًا
كونيتيكت: 80.163 دولارًا
ديلاوير: 67.830 دولارًا
مقاطعة كولومبيا: 81.396 دولارًا
فلوريدا: 67.835 دولارًا
جورجيا: 65,364 دولارًا
هاواي: 82.630 دولارًا
أيداهو: 62897 دولارًا
إلينوي: 67.830 دولارًا
إنديانا: 62.897 دولارًا
ولاية أيوا: 61.664 دولارًا
كانساس: 65364 دولارًا
كنتاكي: 61.664 دولارًا
لويزيانا: 61.664 دولارًا
مين: 67.830 دولارًا
ميريلاند: 73.997 دولارًا
ماساتشوستس: 76.463 دولارًا
ميشيجان: 64.130 دولارًا
مينيسوتا: 67.830 دولارًا
ميسيسيبي: 60.431 دولارًا
ميسوري: 61.664 دولارًا
مونتانا: 65364 دولارًا
نبراسكا: 62897 دولارًا
نيفادا: 66.597 دولارًا
نيو هامبشاير: 73.997 دولارًا
نيو جيرسي: 80.163 دولارًا
نيو مكسيكو: 64.130 دولارًا
نيويورك: 81.396 دولارًا
ولاية كارولينا الشمالية: 64.130 دولارًا
داكوتا الشمالية: 62897 دولارًا
أوهايو: 61.664 دولارًا
أوكلاهوما: 61.664 دولارًا
ولاية أوريجون: 70297 دولارًا
بنسلفانيا: 67.830 دولارًا
رود آيلاند: 69.064 دولارًا
كارولينا الجنوبية: 61.664 دولارًا
داكوتا الجنوبية: 61664 دولارًا
تينيسي: 62.897 دولارًا
تكساس: 66.597 دولارًا
يوتا: 67.830 دولارًا
فيرمونت: 71.530 دولارًا
فرجينيا: 61.664 دولارًا
واشنطن: 73.997 دولارًا
ولاية ويسكونسن: 64.130 دولارًا
فرجينيا الغربية: 59197 دولارًا
وايومنج: 64.130 دولارًا